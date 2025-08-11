2025 FIVB Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı.

22 Ağustos 7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

D Grubu'nda mücadele edecek olan millilerimiz İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek

Voleybolseverler Türkiye - İspanya maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - İspanya maçı ne zaman?

Türkiye ile İspanya arasındaki mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.