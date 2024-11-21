Türkiye Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Karadağ deplasmanında istediği sonucu alamadı.
Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Türkiye, grubu 11 puanla ikinci sırada tamamladı.
Grubun diğer kritik mücadelesinde ise Galler, İzlanda’yı 4-1 yenerek 12 puana ulaştı ve liderliğe ulaşarak A Ligi’ne doğrudan yükseldi.
A Milli Takımımız ise şansını play-off maçlarına bırakmak zorunda kaldı.
Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman oynanacak? Rakibi kim olacak?
A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi'nde gözler play-off sürecine çevrildi. A Ligi’nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile B Ligi’nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler play-off turuna çıkacak.
22 Kasım Cuma günü yapılacak kura çekimi ile eşleşmeler belli olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off karşılaşmaları, 20-23 Mart tarihleri arasında oynanacak.
MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
A Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlar:
İskoçya, Belçika, Macaristan, Sırbistan