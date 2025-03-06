Türkiye’nin altın zengini kentleri belli oldu! İşte altın zenginlerinin en çok yaşadığı o kentler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan veriler sonucunda Türkiye genelinde bankalarda tutulan altın miktarı ortaya çıktı.
Açıklanan verilere göre, bankalarda bulunan altın miktarları 2023 yılında 543 tonken, 2024 yılında 486 tona yükseldi.
33 tonluk bir atış gösteren altın miktarı altın yatırımının giderek arttığının bir göstergesi olarak da değerlendirilmdi. Türkiye genelinde yer alan bankalarda bulunun altın miktarı verilerine göre Türkiye’nin altın zengini illeri de ortaya çıktı.
Büyükşehirler listenin zirvesinde yer alırken bakın altın bakımından en zengin iller listesi nasıl şekillendi.
O ŞEHİRLER ALTIN ZENGİNİ
1- İstanbul: 452,57 milyar TL
2- Ankara: 160,05 milyar TL
3- İzmir: 79,78 milyar TL
4- Antalya: 44,80 milyar TL
5- Bursa: 44,34 milyar TL
6- Kocaeli: 35,20 milyar TL
7- Konya: 29,84 milyar TL
8- Adana: 23,06 milyar TL
9- Balıkesir: 21,23 milyar TL
10- Mersin: 21,13 milyar TL