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Türkiye’nin altın zengini kentleri belli oldu! İşte altın zenginlerinin en çok yaşadığı o kentler

Türkiye’nin altın zengini kentleri belli oldu! İşte altın zenginlerinin en çok yaşadığı o kentler Türkiye genelinde yapılan bir çalışma sonucunda altın zengini iller sıralandı. Büyükşehirler listenin zirvesinde yer alırken bakın hangi iller altın zengini listesine dahil oldu.