Türkiye’nin çay haritası yenilendi: En çok çayı bu iller içiyor…

Haber Merkezi
Türkiye'de yemeklerden önce, sonra ve hatta tatlının yanında bile tercih edilen çay yalnızca bir içecek değil, köklü bir kültürel alışkanlık.
Ülkenin dört bir yanında her gün milyonlarca bardak tüketilen çay, toplumsal yaşamın da değişmez bir parçası.
Son veriler, hangi şehirlerin çay sevgisinin zirvesinde olduğunu ortaya koydu.
Çayın üretim merkezi olarak bilinen Karadeniz Bölgesi herkesi şaşırttı.
Türkiye’de en çok çay içilen il bakın neresiymiş.
EN FAZLA ÇAY TÜKETEN İLLER
1. Gaziantep
2. Şanlıurfa
3. Muş
4. Diyarbakır
5. Mardin
6. Bitlis
7. Ağrı
8. Batman
9. Van
10. Siirt
11. Adıyaman
12. Hakkari
13. Elazığ
14. Malatya
15. Erzurum
16. Kilis
17. Bingöl
18. Iğdır
19. Şırnak
20. Kars