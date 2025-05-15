Türkiye’nin çay haritası yenilendi: En çok çayı bu iller içiyor…

Haber Merkezi

Türkiye'de yemeklerden önce, sonra ve hatta tatlının yanında bile tercih edilen çay yalnızca bir içecek değil, köklü bir kültürel alışkanlık.

Ülkenin dört bir yanında her gün milyonlarca bardak tüketilen çay, toplumsal yaşamın da değişmez bir parçası.

Son veriler, hangi şehirlerin çay sevgisinin zirvesinde olduğunu ortaya koydu.

Çayın üretim merkezi olarak bilinen Karadeniz Bölgesi herkesi şaşırttı.

Türkiye’de en çok çay içilen il bakın neresiymiş.

EN FAZLA ÇAY TÜKETEN İLLER

1. Gaziantep

2. Şanlıurfa

3. Muş

4. Diyarbakır

5. Mardin

6. Bitlis

7. Ağrı

8. Batman

9. Van

10. Siirt

11. Adıyaman

12. Hakkari

13. Elazığ

14. Malatya

15. Erzurum

16. Kilis

17. Bingöl

18. Iğdır

19. Şırnak

20. Kars