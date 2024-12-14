Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı
Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz gün yayınladığı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) raporunun sonuçları şaşkınlık yarattı.

Söz konusu raporda yer alan verilerle birlikte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belirlendi. Büyüme hızında ekside olan 12 şehir kaydedildi.

Yüksek enflasyon ve bankaların uyguladığı kredi politikaları nedeniyle ucuz finansmana erişemeyen firmalar art arda konkordato ve iflaslarını açıklarken ekonomideki daralma en çok küçük şehirleri vurdu.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN HIZLI FAKİRLEŞEN İLLERİ

1- Artvin

2- Bayburt

3- Zonguldak

4- Uşak

5- Iğdır

6- Kahramanmaraş

7- Mardin

8- Denizli

9- Gaziantep

10- Kırşehir

11- Gümüşhane

12- Kütahya

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Seda Yeşilyurt
Muhabir