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Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 yılına ilişkin paylaşılan 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ raporuna göre Türkiye’nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu. İllerin yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızında ekside olan 12 şehir şaşırttı.