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Türkiye’nin en iyi Fen liseleri açıklandı: İşte en başarılı okullar

Türkiye’nin en iyi Fen liseleri açıklandı: İşte en başarılı okullar Bu hafta sonu binlerce öğrenci LGS sınavına girecek. Sınavın ardından geleceklerini şekillendirecek olan öğrenciler, lise tercihleri için titiz bir araştırma yürütüyor. Türkiye'nin en iyi liseleri açıklandı. İşte zirvedeki okullar...