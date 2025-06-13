Türkiye’nin en iyi Fen liseleri açıklandı: İşte en başarılı okullar

Haber Merkezi
Bu hafta sonu yüz binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ter dökecek.
Sınav sonrası başlayacak tercih süreci, öğrencilerin akademik geleceğini şekillendirecek en önemli aşamalardan biri olacak.
Lise seçimi konusunda araştırmalar şimdiden hız kazanırken, Türkiye’nin en iyi fen liseleri listelendi.
Bu liste hazırlanırken okulların başarı ortalamaları, üniversiteye yerleştirme oranları ve taban puanları dikkate alındı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ FEN LİSELERİ
- İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul)
- Ankara Fen Lisesi (Ankara)
- İzmir Fen Lisesi (İzmir)
- İstanbul Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)
- Kabataş Erkek Lisesi (Fen Programı) (İstanbul)
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fen Ağırlıklı) (İstanbul)
- Bursa Tofaş Fen Lisesi (Bursa)
- Kayseri Fen Lisesi (Kayseri)
- Adana Fen Lisesi (Adana)
- Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)