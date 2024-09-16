Türkiye'nin en zengin isimleri güncellendi! İşte, servetleriyle dünya zenginleri listesine giren o isimler...
Haber Merkezi

ABD merkezli olan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini güncelleyerek yeniden yayımladı. Her yıl güncellenen Milyarderler Listesi, çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

Söz konusu listeye dahil olan Türk iş insanları servetleriyle dudak uçuklatmayı başardı. Toplamda 27 Türk'ün yer aldığı listede servetiyle üst sıralarda yer alan 10 Türk liste sıralamalarıyla şaşırtmayı başardılar.

İşte, listede servetleri üst sıralarda yer alan Türk iş insanların sıralamaları ve servetleri...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ...

1- Murat Ülker

Net Varlık: 5,1 milyar dolar

Dünya Sırası: 597

2- Saban Cemil Kazancı

Net Varlık: 3,5 milyar dolar

Dünya Sırası: 920

3- İpek Kıraç

Net Varlık: 3,1 milyar dolar

Dünya Sırası: 1062

4- Semahat Sevim Arsel

Net Varlık: 3 milyar dolar

Dünya Sırası: 1104

5- İbrahim Erdemoğlu

Net Varlık: 2,8 milyar dolar

Dünya Sırası: 1187

6- Erman Ilıcak

Net Varlık: 2,7 milyar dolar

Dünya Sırası: 1190

7- Mustafa Rahmi Koç

Net Varlık: 2,7 milyar dolar

Dünya Sırası: 1238

8- Ferit Faik Şahenk

Net Varlık: 2,4 milyar dolar

Dünya Sırası: 1380

9- Ali Erdemoğlu

Net Varlık: 2,5 milyar dolar

Dünya Sırası: 1330

10- Hamdi Ulukaya

Net Varlık: 2,3 milyar dolar

Dünya Sırası: 1438

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Seda Yeşilyurt
Editör