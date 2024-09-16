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Türkiye'nin en zengin isimleri güncellendi! İşte, servetleriyle dünya zenginleri listesine giren o isimler...

Türkiye'nin en zengin isimleri güncellendi! İşte, servetleriyle dünya zenginleri listesine giren o isimler... Ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en zengin isimlerinin yer aldığı listeyi güncelledi. Listede yer alan Türkler servetleriyle dudak uçuklattı. İşte, o isimler...