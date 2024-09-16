Türkiye'nin en zengin isimleri güncellendi! İşte, servetleriyle dünya zenginleri listesine giren o isimler...

ABD merkezli olan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini güncelleyerek yeniden yayımladı. Her yıl güncellenen Milyarderler Listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.
Söz konusu listeye dahil olan Türk iş insanları servetleriyle dudak uçuklatmayı başardı. Toplamda 27 Türk'ün yer aldığı listede servetiyle üst sıralarda yer alan 10 Türk liste sıralamalarıyla şaşırtmayı başardılar.
İşte, listede servetleri üst sıralarda yer alan Türk iş insanların sıralamaları ve servetleri...
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ...
1- Murat Ülker
Net Varlık: 5,1 milyar dolar
Dünya Sırası: 597
2- Saban Cemil Kazancı
Net Varlık: 3,5 milyar dolar
Dünya Sırası: 920
3- İpek Kıraç
Net Varlık: 3,1 milyar dolar
Dünya Sırası: 1062
4- Semahat Sevim Arsel
Net Varlık: 3 milyar dolar
Dünya Sırası: 1104
5- İbrahim Erdemoğlu
Net Varlık: 2,8 milyar dolar
Dünya Sırası: 1187
6- Erman Ilıcak
Net Varlık: 2,7 milyar dolar
Dünya Sırası: 1190
7- Mustafa Rahmi Koç
Net Varlık: 2,7 milyar dolar
Dünya Sırası: 1238
8- Ferit Faik Şahenk
Net Varlık: 2,4 milyar dolar
Dünya Sırası: 1380
9- Ali Erdemoğlu
Net Varlık: 2,5 milyar dolar
Dünya Sırası: 1330
10- Hamdi Ulukaya
Net Varlık: 2,3 milyar dolar
Dünya Sırası: 1438