Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! O illerde yaşayanlarda daha fazla görülüyormuş... Kanser ne yazık ki ölümle sonuçlanan en kötü hastalıkların başında yer alıyor. TÜİK verilerine göre kanser nedenli ölüm oranlarına bakıldığında ise Türkiye’nin o şehirleri açık ara farkla önde gidiyor. İşte iyi veya kötü huylu kanser kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı o iller…

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Dünya genelinde artık daha sık karşılaşılmaya başlanılan kanser hastalıkları birçok farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Kanser nedenli ölüm oranları da hatırı sayılır bir oranda ilerlemekte.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kanser nedenli ölüm oranlarının en çok ve en az görüldüğü iller belirlendi. TÜİK verilerine bakıldığı zaman dünya genelinde ölüm oranlarını etkileyen hastalığın Türkiye’deki şehirleri nasıl etkilediği belli oldu.

TÜİK verilerine göre ülkemizin o illeri resmen kanser hastalıklarının pençesi altındayken bazı illerimiz kanser nedir bilmiyor.

İşte, Türkiye’de kanser vakalarının en çok yaşandığı 10 il…

10-İSTANBUL: %17.8

9-TEKİRDAĞ: %17.9

8-SAKARYA: %18

7-VAN: %18,2

6-ANKARA: %18,5

5-BAYBURT: %18,5

4-ERZURUM: %18,6

3-IŞDIR: %18,6

2-KARS: %18,8

1-AĞRI: %21,8

İşte, Türkiye’de kanser vakalarının en az yaşandığı 10 il…

10-YOZGAT: %11,6

9-AYDIN: %11,6

8-ŞIRNAK: %11,4

7-ÇORUM: %10,9

6-OSMANİYE: %10,8

5-HATAY: %10,6

4-ŞANLIURFA: %10,1

3-GAZİANTEP: %10

2-KİLİS: %10

1-SİİRT: %8,5