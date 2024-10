Türkiye’nin o şehri dünyanın en iyileri listesine girdi! Turistlerin uğrak noktası tescillendi...

Haber Merkezi

Dünya genelinde en çok okunan dergiler arasına giren National Geographic tarfından her yıl yapılan "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinde bu yıl finale kalan şehirler belli oldu.

Söz konusu finalistler arasına bu kez Türkiye’nin en çok seyahat edilen ve en gözde tatil destinasyonlarından biri olan o şehir finalist olarak dikkatleri çekmeyi başardı.

Dünyanın dört bir yanından adeta turist akınına uğrayan o şehir dünyanın en iyileri listesinde finale kalmasıyla Türkiye’nin tatil rotaları arasında olmasıyla taktir topladı.

AKDENİZİN EN HAVALISI...

National Geographic Travel’ın 46,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından finalistler açıklanırken Bodrum, muazzam atmosferi ve Akdeniz’in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiği vurgulandı.

Dünyaca ünlü olan dergide, Bodrum’un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar tanıdığına işaret edildi.

2025 Dünyanın En İyileri listesinde bulunan Bodrum, finale kalmaya hak kazanan diğer lokasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada bulunan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.