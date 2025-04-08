Sakın tüketmeyin, ölüm riski taşıyor! Ünlü cips markası raflardan kalkıyor

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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler kapsamında hemen herkesin severek tükettiği atıştırmalıklar arasında yer alan Firito-Lay tarafından üretilen cipsler hakkında toplatılma kararı alındı.

Söz konusu geri çağırmaya Frito-Lay tarafından piyasaya sürülen Tostitos Cantina Geleneksel Sarı Mısır Tortilla Cipsi'nin 13 onsluk paketlerinin bazılarını dahil edildi.

Yapılan incelemelerin ardından geri çağırma, cipslerin içinde yanlışlıkla nacho peyniri aroması içeren parçalar bulunabileceği ve bunun da beyan edilmemiş bir alerjen, etkisi yaratabileceği düşüncesinin ardından başlatıldı.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu geri çağırmayı Sınıf I olarak sınıflandırdı. Sınıf I geri çağırma, tüketicilerin sağlık açısından ciddi risklerle karşılaşabileceği durumları tanımladığı vurgulandı.

SÜT ALERJİSİ OLAN KİŞİLER İÇİN TEHLİKELİ

Süt, gıda alerjilerinde önemli bir yer tutuyor ve bu alerjenin kazara bir üründe bulunması, alerjik bireyler için potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

Frito-Lay’in geri çağırdığı ürün, özellikle süt alerjisi olan tüketicilerin, geri çağrılan cipsleri tüketmemeleri ve imha etmeleri şeklinde uyarı yapıldı.

26 Martta başlatılan geri çağırma, 1.295 paket Tostitos Cantina Geleneksel Sarı Mısır Tortilla Cipsi’ni kapsıyor. Etkilenen paketler, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar "Garantili Taze" etiketi taşıdığı ve üretim kodlarının ise 471106504 18 13:XX, 471106505 85 13:XX, 471106506 85 13:XX ve 471106507 85 13:XX olduğu belirtildi.