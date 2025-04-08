3 maç TRT Spor'da şifresiz! 8 Nisan 2025 şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 8 Nisan 2025 Salı günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak. İşte maç programı..

8 Nisan Salı

14:00 Keçiörengücü - Şanlıurfaspor

17:00 Iğdır FK - İstanbulspor

20:00 Manisa FK - Amed SK

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Hüseyin Topuz
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