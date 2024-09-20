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Türkiye’nin obruk haritası belli oldu! O iller risk altında...

Türkiye’nin obruk haritası belli oldu! O iller risk altında... Konya’da başlayan obruk oluşumlarının ardından diğer illerde de görülmeye başlamasının ardından obruk haritası oluşturuldu. Oluşturulan haritanın ardından riski olan bölgeler de belli oldu. İşte, risk altında olan o iller...