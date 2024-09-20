Türkiye’nin obruk haritası belli oldu! O iller risk altında...

Tarım arazilerinde oluşan ve vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olan obruklar Konya’da görülmeye başlamasının ardından farklı illerde de gözlemlendi.
Obruk oluşumun nedenini anlamak için çalışmalar devam ederken Türkiye’de bulunan obruklar haritalandırıldı. Obruklar, yer altındaki kireç taşlarının zamanla eriyerek boşluk oluşturması ve zeminin çökmesi sonucu meydana geliyor. Bölgenin jeolojik yapısı, hidrojeolojik özellikleri ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımları bu oluşumları tetiklediği belirtildi.
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obruk riski taşıyan il sayısını geçen yıl AFAD ile birlikte 16 olarak tespit ettiklerini ve bu illerin büyük bir kısmında bu yıl da obrukların görüldüğünü açıklamasının ardından risk altındaki iller dikkat çekti.
İŞTE RİSK ALTINDAKİ İLLER...
1-Manisa
2-Denizli
3-Eskişehir
4-Afyonkarahisar
5-Çankırı
6-Ankara
7-Konya
8-Aksaray
9-Karaman
10-Çorum
11-Nevşehir
12-Sivas
13-Şanlıurfa
14-Diyarbakır
15-Batman
16-Bitlis
KAYNAK: AA