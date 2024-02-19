Türkiye'nin yakasını bırakmıyor! İkinci dalgaya hazır olun… Her yeri didik didik edecek Meteoroloji kaynakları Şubat ayı için endişe veren uyarılarda bulundu. Kar yağışı için beklentiler artarken, kötü haber verildi. Büyük bir dalga ülkeye giriş yapıyor…

ensonhaber.com

Ülkemizdeki iklim değişiklikleri endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

Türkiye'de hava durumuyla ilgili son günlerde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Ocak ayında sıcaklık rekorlarının ardından gözler şimdi de şubat ayına çevrildi.

Vatandaşlarımız, normalde kışın etkili olması gereken şubat ayında bile bahar havasını yaşamanın şaşkınlığını yaşıyor.

Tüm gözler şubat ayında kar yağışını aradı. Meteoroloji kaynakları daha önce 24 Şubat tarihini vermişti. Ancak kar yerine bakın ne geliyor…

Ay sonu Türkiye'yi esir alacak

Tüm Türkiye kar yağışı müjdesini beklerken, Meteoroloji Kaynağı Hava Forum'dan uyarı geldi. Şubat ayının sonunda ülkemize Afrika'dan ılık hava dalgası giriş yapacak.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ay sonu bize doğru atak yapmak isteyen yeni bir Afrika ılık hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Afrika'nın bu kış bize gelme konusunda bu iştahı 2024 yaz mevsimi için şimdiden düşündürücü..."