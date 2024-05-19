Türklere en az red veren Schengen ülkeleri hangileri? Türklere kolay vize veren ülkeler 2024! Türk vatandaşları için vize almak git gide zorlaşırken, tatil planı yapanların da hayalleri suya düşüyor. Bu noktada Türklere en az red vere Schengen ülkeleri merak ediliyor. Peki, Türklere kolay vize veren ülkeler hangileri? Hangi ülke en az red veriyor? İşte bilgiler...

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26 Avrupa ülkesinde oluşa Schengen bölgesini ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları, vize almak zorundadır.

Schengen vizesi için ülkemiz ciddi bir oranda red almakta, hayaller suya düşebilmektedir.

Birçok evrak işi gerektiren vize işlemleri, randevu bulamama nedeniyle de ertelenmektedir.

Son dönemde Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artış dikkat çekerken, yurttaşlara en çok olumsuz yanıt veren ülkeler belli oldu.

Bu durumda vatandaşlar, "en kolay vize veren ülkeler" araştırmasına yöneliyor.

Peki, Türklere en az red veren Schengen ülkeleri hangileri? Türklere kolay vize veren ülkeler 2024!

Türk yurttaşların Schengen vizesi için yaptıkları başvurulara en az red veren ülke yüzde 3.9 ile İspanya.

En az red veren ülkeler arasında ikinci sırada Portekiz Ankara konsolosluğu var.

Bulgaristan, Türk vatandaşlarına vize verme konusunda genellikle daha esnek bir politika izler. Özellikle ticari veya turistik amaçlı kısa süreli seyahatler için vize başvuruları kabul edilir.

Sırbistan, Türk vatandaşlarına genellikle kolaylıkla vize verir. Ticari, turistik veya aile ziyareti gibi amaçlarla yapılan kısa süreli seyahatler için vize başvuruları olumlu sonuçlanabilir.

* Vize sonucu her başvuru durumu için değişebilir ve kesin bir yanıt yoktur.