Turşunun sert olması için ne yapmak lazım? İşte uzmanların önerdiği 6 yöntem!

Sofraların vazgeçilmezi olan turşunun lezzeti kadar kıvamı da büyük önem taşıyor.

Evde yapılan turşuların uzun süre diri ve sert kalması için bazı püf noktaları bulunuyor.

Ustaların yıllardır uyguladığı bu yöntemler sayesinde turşularınız hem lezzetli hem de kıtır kıtır olacak.

İşte turşunun sert kalmasını sağlayan ipuçları…

Turşunun hem lezzetli hem de kıtır kıtır kalması için kullanılan malzemelerden saklama koşullarına kadar pek çok detaya dikkat etmek gerekiyor.

İşte uzmanların önerdiği yöntemler;

1) Taze ve sağlam sebzeler kullanın

Turşuluk sebzelerin zedelenmemiş, taze ve diri olması gerekir. Özellikle salatalık, lahana, biber gibi sebzeler turşuya girmeden önce yıpranmamış olmalı.

2) Doğru tuz seçimi

Rafine edilmiş ince tuz yerine iri taneli kaya tuzu kullanılmalı. Bu hem fermantasyonu sağlıklı başlatır hem de sebzelerin sert kalmasını sağlar.

3) Limon tuzu ve üzüm sirkesi ekleyin

Limon tuzu sebzelerin rengini ve sertliğini korur. Sirke ise hem lezzet verir hem de bozulmayı engeller. Üzüm sirkesi elma sirkesine göre daha keskin olduğu için sertlik açısından avantajlıdır.

4) Kaynar su yerine soğuk su kullanın

Kaynar su sebzeleri yumuşatır. O yüzden turşu suyu oda sıcaklığında hazırlanmalıdır.

5) Serin ve karanlık ortamda bekletin

Güneş ışığı ve sıcak ortam turşuyu yumuşatır. Bu nedenle turşu kavanozlarını serin, loş bir yerde muhafaza edin.

6) Yaprak ve nohut ekleme yöntemi

Asma yaprağı, kiraz yaprağı veya defne yaprağı turşunun kıtır kalmasına yardımcı olur. Nohut ise fermantasyonu dengeler.