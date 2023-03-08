Tüylerin çoğalması o hastalığın habercisi! Özellikle yanak, çene ve sırt... Vücudunuzdaki tüylerde gözle görülebilir bir artış varsa, sebepleri bazı hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. İşte tüylenmeyi arttıran hastalıklar...

Tüy ve kıllar, özellikle kadınlar için hassas bir nokta.

Herkesin vücudunda belirli bir oranda kıl bulunmaktadır. Kadınlarda bazı durumlarda sebebi bilinmeyen ancak genellikle hormonal nedenlere bağlı olarak aşırı kıllanma sorunu yaşanabilmektedir.

Vücudun birçok yerinde bulunan tüyler, normalin dışında bir artış gösteriyorsa dikkat etmekte fayda var.

Kullanılan ilaçlar ve genetik yapıya bağlı olarak değişen tüylenme, hastalıkların habercisi olabilir.

İstenmeyen tüylerdeki artış oldukça can sıkıcı olurken, sebeplerini inceleyelim.

İşte tüylenme ile "ben buradayım" diyebilecek hastalıklar...

Tüyleriniz çoğalıyorsa;

İnfertilite yani kısırlığın da en önemli nedenlerinden biri olan polikistik over sendromu aşırı kıllanmanın en yaygın nedenini oluşturmaktadır.

Böbrek üstü bezi ve yumurtalık tümörleri de androjen hormonlarının fazla salgılanmasına yol açtığı için aşırı kıllanmaya neden olmaktadır.

Genital ve koltuk altı bölgesi dışındaki tüylenme artışı hirsutizm hastalığının habercisi olabilir. Bu bölgeler; dudak üzeri, çene, meme arası, karın orta hat, kollar, uyluk ve sırt bölgesi olarak sayılabilir. Doğum kontrol hapı ile kontrol altına alınabilir.