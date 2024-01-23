Üç Aylar: Şaban ayı ne zaman 2024? Şaban ayı oruçları Üç Aylar'ın ikincisini kucaklayacak olan İslam alemi, "Şaban ayı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte Şaban ayı takvimi 2024...

ensonhaber.com

Recep ayı ile Üç Aylar'ı karşılayan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Recep'in ardından ise Şaban ayı geliyor...

Ruhu ve bedeni Ramazan'a hazırlayan Şaban, günahların temizlendiği ay olarak biliniyor.

Berat Kandili'nin de idrak edildiği Şaban ayı bu sene hangi gün başlayacak merak konusu oldu.

Peki 2024 Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

Şaban ayı ne zaman 2024

Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek. 11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak.

Şaban ayı oruçları

Şaban ayının ilk perşembe orucu vardır.

Ebu Abdullah el-Hubeyşi (Rahimehullâh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: “Şaban’ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allah Teâlâ üzerine bir hak olur.”

Şaban Ayının 13. 14. 15. gününde tutulan oruçlar bulunmaktadır. Eyyam-ı Biyd günleri olarak bilinir. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Berat Kandili 2024

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili bu yıl 27 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.