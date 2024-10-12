Uçağa binerken dikkat! O cihazların uçağa alınması resmen yasaklandı...

Uçaklara binilirken yolcuların yanına aldığı elektronik cihazlar özelinde yeni bir yasak getirildi. İran, tarafından getirilen bu yasakla birlikte telefon dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa alınması yakalandı.
İran resmi haber ajansı olan IRNA’da yer alan habere göre, Sivil Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak amacıyla getirilen yassak dikkat çekti.
Gerilen yeni yasakla birlikte cep telefonu haricinde haberleşme de kullanılan çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.
YOLCU KABİNİNE ALINMAYACAK!
Söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü kapsadığı öğrenildi.
Resmi haber ajansı tarafından duyurulan kararla bitlikte yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti