Haberler



Bilgi



Uçağa binerken dikkat! O cihazların uçağa alınması resmen yasaklandı...

Uçağa binerken dikkat! O cihazların uçağa alınması resmen yasaklandı... Uçak seyahatlerinde getirilen yeni yasak gündem oldu. Telefon haricindeki o cihazların uçağa alınması resmen yasaklandı.