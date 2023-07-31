Ücretli öğretmenlik maaşları 2023: Temmuz zammıyla ders başı ücreti ne kadar oldu? Temmuz ayında yapılan zamların ardından ücretli öğretmenlik maaşları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2023 ücretli öğretmenlik maşları ne kadar oldu? Ders başı ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunmaması durumunda ders karşılığı sözleşme imzalayarak ücretli öğretmenlik yapılıyor. MEB tarafından ücretli öğretmenlik için başvurular bazı ilçelerde başladı. Vatandaşlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Diğer yandan temmuz ayında maaşlara gelen zamların ardından ücretlik öğretmenlik maaşları da merak edilen konular arasında. Aldıkları ders saatlerine göre maaşları değişen ücretli öğretmenler aylık maaşlarını araştırmaya başladı. Başvuru sonuçlarına kısa bir zaman kala arama motorlarında “Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Ders başı ücret ne kadar?” sorularına yanıt aranıyor. Ücretli öğretmen maaşı ne kadar? 30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır. Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır. Temmuz ayı zammından sonra ücretli öğretmen ders başı ücreti 51,96 TL’ye yükseldi.