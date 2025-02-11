Uçuşu olanlar dikkat! Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan flaş karar: Uçuşlar iptal edildi

Haber Merkezi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar kapsamında İstanbul’da etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle hava yolu ulaşımında iptaller yapılmaya başlandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) gerçekleşleştirdiği toplantının ardından bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 11 Şubat Salı günü gerçeklemesi planlanan uçuşların yüzde 5, 12 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği açıklandı.

UÇULAR İPTAL EDİLDİ

HEAŞ tarafından alınan iptal kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir." İfadeleri kullanıldı.

Uçuş iptalleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ise uçuşlarının son durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitelerinden ya da çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiği belirtildi.