UEFA EURO 2024 hakemleri kimler oldu? İşte listedeki tek Türk hakem UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek EURO 2024'te görev yapacak hakem listesini açıkladı. Listede bir Türk hakem yer aldı.

ensonhaber.com

Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

24 takım gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Son 16 turundan itibaren turnuva, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2024'te 51 maçta görev alacak 18 hakemi, hakem yardımcılarını, video maç görevlilerini ve destek maçı görevlilerini açıkladı.

Turnuva'da Türkiye'den de bir hakemimiz maç yönetmek üzere 18 kişilik listede kendine yer buldu.

Tek Türk hakem

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, A Milli Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2024 Finalleri'ne UEFA tarafından Avrupa'dan davet edilen 18 hakem arasında yer aldı.

Halil Umut Meler'in yanı sıra yardımcıları FIFA kokartlı hakemlerimiz Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı VAR hakemimiz Alper Ulusoy 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde görev yapacak.

İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler;

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vinčić (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)