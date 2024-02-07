Ülkelerde yasal içki içme yaşı 2024 Ülkeler arasında yasal içki içme yaşları büyük farklılıklar gösteriyor ve ağırlıklı olarak 18 olarak belirleniyor. Avrupa 16 veya 18'e yönelirken, Kuzey Amerika 19 veya 21'i zorunlu kılıyor. Bunun nedenleri arasında beyin gelişimi endişeleri ve reşit olmayanlara erişimin engellenmesi yer alıyor.

ensonhaber.com

Asgari yasal içki içme yaşlarının küresel görünümü çarpıcı bir çeşitlilik sergiliyor.

Çoğunlukla ülkeler bu eşiği 18 yaş olarak belirliyor. Bununla birlikte, farklı bölgeler arasında önemli eşitsizlikler ortaya çıkıyor.

Avrupa'da, yasal içki içme yaşını Avusturya, Belçika, Danimarka ve Lüksemburg'da görüldüğü gibi 16, Fransa, İspanya ve İtalya'da görüldüğü gibi 18 olarak sabitleme yönünde hakim bir eğilim var. Bunun tersine, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan Kuzey Amerika, sırasıyla 19 ve 21 olmak üzere daha yüksek bir asgari yaş zorunlu kılıyor.

Kültürel normları, tarihi örnekleri, hükümet direktiflerini ve alkol tüketimine ilişkin toplumsal bakış açılarını kapsayan birçok faktör, bu bölgesel normlar üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Latin Amerika'da 18 yaş, Brezilya, Şili, Meksika ve Uruguay gibi ülkelerde de açıkça görülen, yasal içki içme yaşının hakim olduğu yaştır. Bunun tersine Orta Doğu'da yasal içki içme yaşı artma eğiliminde olup Bahreyn ve Mısır gibi ülkelerde 21 yaşına ulaşmaktadır.

İşte ülkelerde içki içme yaş sınırı 2024

Arnavutluk -18

Cezayir -18

Angola -18

Arjantin -18

Ermenistan -18

Avustralya -18

Avusturya -16

Azerbaycan -18

Bahreyn -21

Bangladeş - 18

Barbados -16

Belarus -18

Belçika -16

Belize -18

Benin -20

Butan -18

Bolivya -18

Bosna Hersek -18

Botsvana -18

Brezilya -18

Bulgaristan -18

Burundi 16

Kamboçya -21

Kamerun -21

Kanada -19

Orta Afrika Cumhuriyeti -15

Çad -16

Şili -18

Kolombiya -18

Komorlar -18

Kosta Rika -18

Hırvatistan -18

Küba -16

Kıbrıs -18

Çek Cumhuriyeti -18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti -18

Danimarka -16

Dominika -16

Dominik Cumhuriyeti -18

Ekvador -18

Mısır -21

El Salvador -18

Ekvator Ginesi -18

Eritre -25

Estonya -18

Esvatini -18

18 yaşında

Etiyopya -18

Mikronezya Federe Devletleri -21

Fiji -18

Finlandiya -18

Fransa -16

Gabon -18

Gürcistan -16

Almanya -16

Gana -18

Yunanistan -18

Grenada -18

Guatemala -18

Gine -18

Guyana -18

Haiti -18

Honduras -18

Hong Kong -18

Macaristan -18

İzlanda -20

Hindistan -21

Endonezya -21

Irak -21

İrlanda -18

İsrail -18

18 yaşında

İtalya -18

Fildişi Sahili -18

Jamaika -18

Japonya -20

Ürdün -18

Kazakistan -21

Kenya -18

Kırgızistan -18

Letonya -18

Lübnan18

Lesoto -21

Liberya -18

Litvanya -18

Lüksemburg-16

Madagaskar -18

Malawi -18

Malezya -18

Mali -15

Malta -17

Marşal Adaları -21

Moritanya -21

Mauritius -18

Meksika -18

Moldova -18

Monako -18

Moğolistan -18

Karadağ -18

Fas -18

Mozambik -18

Myanmar -18

Namibya -19

Nauru'lu -21

Nepal -18

Hollanda -18

Yeni Zelanda -18

Nikaragua -18

Nijer -18

Nijerya -18

Kuzey Kore -18

Norveç -18

Umman -21

Palau -21

Filistin -16

Panama -18

Papua Yeni Gine -18

Paraguay -20

Çin Halk Cumhuriyeti -18

Peru -18

Filipinler -18

Polonya -18

Portekiz -19

Porto Riko -18

Katar -19

Makedonya Cumhuriyeti -18

Kongo Cumhuriyeti -18

Romanya -18

Rusya -18

Ruanda -18

Saint Kitts ve Nevis -18

Saint Vincent ve Grenadinler -18

San Marino

Senegal -18

Sırbistan -18

Seyşeller -18

Sierra Leone -18

Singapur -18

Slovakya -19

Slovenya -19

Solomon Adaları -21

Güney Afrika -18

Güney Kore -19

Güney Sudan -18

ispanya -18

Sri Lanka -21

Surinam -16

İsveç -18

İsviçre -16

Suriye -18

São Tomé ve Príncipe -18

Tayvan -18

Tacikistan -18

Tanzanya -18

Tayland -20

Bahamalar -18

Gambiya -18

Trinidad ve Tobago -18

Tunus -18

Türkiye -18

Türkmenistan -18

Uganda -18

Ukrayna -18

Birleşik Arap Emirlikleri -21

Birleşik Krallık -18

Amerika Birleşik Devletleri -21

Uruguay -18

18 yaşında

Özbekistan -20

Venezuela -18

Vietnam -18

Zambiya -18

Zimbabve -18