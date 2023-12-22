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Un, su ve... Bu yufka hiçbir şekilde yırtılmıyor, zar gibi açılıyor...

Un, su ve... Bu yufka hiçbir şekilde yırtılmıyor, zar gibi açılıyor... Yufka açarken dikkat etseniz dahi bir şekilde yırtılıyorsa, bu yöntemi denemelisiniz. Börekçilerin sır gibi sakladığı ipucu sayesinde çarşaf gibi yufka açacaksınız.