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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi...

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi... Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı tarih gündem oldu. Peki 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?