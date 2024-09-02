Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi...

Üniversite kayıt işlemlerinin başlamsıyla beraber üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı.
Üniversite ek kayıtları 26 Ağustos 2024 ile 2 Eylül 2024 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek.
Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve üniversite eğitimleri devam eden öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.
Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversiteler ne zaman açılıyor?
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.
Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık göstermektedir.
Üniversitelerin büyük kısmının yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının ilk haftası arasında başlaması bekleniyor.