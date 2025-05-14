Ünlü bebek maması markasında kurşun tespit edildi! Mamalar raflardan iniyor

Haber Merkezi

ABD genelinde satışı yapılan bebek mamalarında yüksek miktarda kurşun içeriği tespit edildi. Süpermarket zinciri Publix Super Markets, Inc. tarafından sekiz eyalette toplamda 1404 mağazasında satışı yapılan “GreenWise” markasına ait bebek mamaları hakkında toplatılma kararı alındı.

Söz konusu markaya ait olan Armut, Kivi, Ispanak ve Bezelye içeren bebek mamalarında yüksek düzeyde kurşun tespit edildiği belirtilerek marka tarafından gönüllü geri çağırma başlatıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ilgili mamalarda tespit edilen kurşun miktarının güvenli kabul edilen kurşun miktarının üzerinde olduğu bu nedenle bebek ve küçük çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

BU MAMALARA DİKKAT!

Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan mamaların ise 4 onsluk ambalajlardaki ve 1 Kasım 2025 son kullanma tarihine sahip GreenWise bebek maması ürünlerinin olduğu belirtildi.

Bu ürünler, Bowman Andros LLC tarafından üretiliyor ve şu an için herhangi bir hastalık bildirimi yapılmamış durumda.

İlgili marka ise, geri çağrılan ürünleri satın alan müşterilere tam iade garantisi sunduğunu belirterek elinde söz konusu mamalardan bulunan tüketicilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Etkilenen mamaları satın alanların, ürünleri en yakın Publix mağazasına götürmeleri istenildi.