Ünlü marketler zinciri iflas bayrağını çekti! Tüm şubeler kapanıyor! 5000 çalışanı işsiz mi kalacak?

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Dünyada pandemiden bu yana devam eden kötü ekonomi şartları dünyaca ünlü markalarıda etkiledi.
Koronavirüs salgını sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın attığı sıkılaşma adımları, birçok sektörde iflas başvurularının artmasına sebep oldu.
Son olarak dünyaca ünlü marketler zinciri Real GmbH iflas başvurusunda bulundu.
Almanya'da 62 şubesi bulunan Real GmbH, iflas başvurusunda bulunurken, haberin sektörde tedirginliğe yol açtığı ifade edildi.
Almanya'da 62 şubesi bulunan Real GmbH firmasının 5 bin çalışanı olduğu öğrenildi.