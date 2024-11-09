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Ünlü pizzacıda tifo alarmı! "Ekim'de yiyenler dikkat"

Ünlü pizzacıda tifo alarmı! "Ekim'de yiyenler dikkat" Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde Domino’s pizza ile ilişkili tifo uyarısı yayımlandı. Halka yönelik uyarıda, söz konusu Domino’s Pizza’dan yiyecek tüketen ve hastalığa maruz kalma riski olan kişilerin bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmesi tavsiye edildi.