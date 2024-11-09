Yağmur Dinç
Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde dünyaca ünlü pizzacı için tifo uyarısı yayımlandı.
Halka yönelik uyarıda, söz konusu Domino’s Pizza’dan yiyecek tüketen ve hastalığa maruz kalma riski olan kişilerin bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmesi tavsiye edildi.
Özellikle 11-19 Ekim tarihlerinde mağazadan yiyecek alıp tüketmiş olan vatandaşlar risk altında.
SEBEBİ ÇİĞ GIDALAR
Tifo, ateş, baş ağrısı, üst vücutta döküntü, kabızlık, ishal ve kusma gibi semptomlarla ciddi hastalıklara yol açıyor.
Özellikle tavuk, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalar, yeterince pişirilmediğinde bu durum ortaya çıkabiliyor.