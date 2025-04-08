Ünlü yatak devi iflas bayrağını çekti! 120 mağazası kapanıyor

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1929 yılından bu yana hizmet veren Almanya’nın köklü markaları arasında yer alan yatak perakende şirketi Matrarzen Direct AG, ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Yaşanan finansal zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan şirketin 120’den fazla mağazasının akıbeti merak ediliyor.

Uzun yıllardır hizmet veren yatak devi sektörün öncüleri arasında yer alırken, ekonomik kriz ve belirsizlikler sonucu ciddi bir mali darboğaza girmesine neden oldu. İkinci kez iflas başvurusu yapan şirketin 300'ün üzerinde çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ!

2017 yılında da benzer bir iflas süreci yaşayan Matratzen Direct AG, o dönemde 80 mağazasını kapatarak ve İsviçre’deki operasyonlarını sonlandırarak ayakta kalmayı başarmıştı.

Şu anki krizle birlikte yeniden zorlu bir döneme giren şirketin iflas başvurusu sonrası Köln İdare Mahkemesi, firmaya ‘kendi kendini yönetme’ yetkisi tanıdı. Bu, şirketin mevcut yönetiminin, iflas sürecini kendi bünyesinde yürütmesine olanak tanıyan bir yöntem.

Mahkeme, ön rapor için 10 gün süre verdi. Şirketin geleceği ise bu ayın ortasına kadar netleşecek. Yöneticiler, "Yeni yatırımcılarla anlaşabilirsek şirketi kurtarabiliriz" şeklinde açıklama yaptı.