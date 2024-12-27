UTTS zorunlu mu? UTTS kaydı son tarih ne zaman, hangi araçlarda zorunlu?

Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt piyasasında adil rekabeti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geliştirdi.

Yapılan bu değişiklikle birlikte UTTS kayıt süresi için son tarih 31 Aralık olarak açıklanmıştı.

Geçiş sürecinde vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması için verilen kayıt tarihi uzatıldı.

Peki, UTSS kayıt tarihi ne zaman bitecek? UTTS hangi araçlar için zorunlu? İşte tüm merak edilenler…

UTTS KAYDI SON TARİH NE ZAMAN?

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak açıklanan UTTS son kayıt tarihi, 31 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

31 Aralık tarihine kadar kaydolanlar, fiyatlarda öngörülen artıştan etkilenmeyecek. Ancak 1 Ocak itibarıyla kayıt yaptıranlar yeni ücretten kayıt yaptırabilecek.

Montaj işlemini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlama hakkına sahip olacak.

UTTS HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma zorunluluğu bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunlu tutuluyor. İşte zorunlu tutulan taşıtlar:

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar

• Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar

• Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar