Uyurken dudak üstüne sürün, kararma ve lekeleri götürün...

Kadınların bıyık bölgesi olarak tarif edilen dudak üstü kısımlarında lekeler meydana gelebilir.
Güneş, sigara, cilt sorunları ve hormonal dengesizlikler bu lekelerin oluşmasına sebebiyet verebilir.
Dudak üstünde kararma ve lekelenmeler, kadınlar için hoş gözükmez. Bu nedenle dudak üstündeki renk tozu eşitliğini sağlamak önemlidir.
Cilt rengini açan yöntemler sayesinde kararmaları geçirebilir, dudak üstünü beyazlatabilirsiniz.
İşte evde yapabileceğiniz en basit tarif!
Dudak üstü kararmalarına etkili çözüm
Pirinç suyu bazı bölgelerdeki kararmaları ve cilt lekelerinin de önüne geçiyor.
Bir bardak pirincin içerisinde 2 bardak sıcak suyu ekleyerek, yarım saat kadar bekletin. Ardından pirinçlerin suyunu süzüp, pamukla kararan bölgelere sürün.
Uyurken sürdüğünüz pirinç suyunu uyandığınızda ılık suyla durulayın.
Kararmalar gidene kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.