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Uyurken dudak üstüne sürün, kararma ve lekeleri götürün...

Uyurken dudak üstüne sürün, kararma ve lekeleri götürün... Dudak üstünde leke kadınların en hoşlanmadığı cilt sorunlarının başında gelir çünkü bıyık gibi görünür. Bu kararma ve lekeleri önlemenin ise basit bir yolu bulunuyor. Düzenli uygulandığında, cilt tonunu eşitliyor.