Uzman isimden korkutan 7.2’lik deprem uyarısı! 4 fay hattı deprem üretme kapasitesinde...

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremi hatırlatarak yeni uyarılarda bulundu.

Birçok binanın yıkılıp hasar gördüğü depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişide yaralanmıştı. Depremin 4 yılına sayılı günler kala Sözbilir’den çarpıcı açıklamalar geldi.

Sismolojik istasyonların verilerini kaynak göstererek 30 Ekim 2020 tarihinden bu yana 30 binden fazla artçı deprem meydana geldiğini kaydetti.

KARADAN VE DENİZDEN ONLARCA FAY GEÇİYOR!

İzmir’in risk altından olduğunu belirttiği açıklamalarında Sözbilir, şehrin karadan ve denizden onlarca fay üzerinde olduğunu belirtti. Karada 17 adet potansiyeli diri olan fay hattı olduğunu ve bunlardan dördünün gelecekte deprem üretme olasılığının fazla olduğunun da altını çizdi.

40 ayrı fayın tehlike oluşturduğunu ve söz konusu faylar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 7.2 şiddetine kadar deprem üretme ihtimallerinin olduğunu aktaran Sözbilir açıklamalarında, “40 civarında fay, tehlike oluşturuyor. Yaptığımız çalışmalarda bu fayların arasında 7.2'ye kadar deprem üretebilecek faylar mevcut. Bunlar arasında Tuzla fayı, özellikle öne çıkıyor.

Arkasından Gülbahçe, Seferihisar ve İzmir fayı geliyor. Bu 4 fay, aslında İzmir için en büyük deprem tehlikesini oluşturuyor. Çünkü il merkezine çok yakın bu faylar. İzmir fayı gibi bir kısmı tamamen il merkezinden geçiyor. Olası bir depremde şu anki şartlar altında ciddi can ve mal kaybına yol açabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.