Üzümü dondurup tüketin, o sorunu kökten bitirin

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Üzüm, lezzetli tadı ve düşük kalorisiyle birçok kişi için ideal bir meyve.

Ancak üzüm tüketmenin faydaları yalnızca lezzetiyle sınırlı değil; aynı zamanda sağlık için güçlü bir destek sağlıyor.

Uzmanlar, düzenli olarak üzüm yemenin kalp sağlığını korumaya, bağışıklığı güçlendirmeye ve enerji düzeyini artırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Peki, üzümü hiç dondurup yediniz mi? Dondurulmuş üzüm yemek bakın ne fayda sağlıyor.

DONDURULMUŞ ÜZÜMÜN FAYDALARI

Dr. Singh’e göre stresli zamanlarda basit bir çözüm arıyorsanız, dondurulmuş meyveler tam size göre olabilir.

Özellikle dondurulmuş üzüm, ağızda yavaşça eriyerek TRPM8 reseptörlerini uyarıyor ve bu sayede beyinde dopamin salınımını tetikliyor.

Dopamin, mutluluk ve rahatlama hissi veren bir nörotransmitter olduğundan, stresli anlarda dondurulmuş üzüm tüketmek kısa sürede rahatlamanızı sağlıyor.