Vakalar artmaya başladı, tüm dünya alarmda! Hem bulaşıcı, hem ölümcül… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son derece endişe verici bir durumu duyurdu: Yeni bir ölümcül virüs salgını kırmızı alarm seviyesine yükseldi. İki kişinin hayatını kaybettiği bu virüs, ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Bangladeş, Nipah virüsü tehdidi altında!

DSÖ, son zamanlarda rapor edilen iki ölüm vakasıyla birlikte ülkede endişe verici bir durumun ortaya çıktığını duyurdu.

38 yaşındaki bir erkek ve üç yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle başlayan bu virüs salgını, DSÖ'nün kırmızı alarmına neden oldu.

DSÖ, Nipah virüsünün yüksek ölüm oranına sahip olduğunu ve bir yarasadan bulaştığını belirtti.

Nipah virüsü nasıl bulaşır?

Nipah virüsü, özellikle meyve yarasalarından insanlara bulaşıyor. Meyve yarasalarının dışkıları veya tükürükleriyle temas eden insanlar doğrudan enfekte olabilir. Ayrıca, bu virüsün bulaşma riski, bozulmuş gıda ve bitki özleri tüketimi yoluyla da artabilir.

İnsandan insana bulaşma, genellikle solunum yoluyla gerçekleşiyor. Bu da virüsün tehlikeli yayılma potansiyelini artırıyor.

İşte belirtileri...

Nipah virüsü belirtileri

Nipah virüsü belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı yer alıyor. Ancak durum ağırlaştığında daha ciddi sonuçlarla karşılaşmak mümkün.

Özellikle ağır vakalarda, virüs beyin iltihabına yol açabilir ve bu da kişiyi kısa sürede komaya sokabilir. Üstelik, bu aşamaya ulaşmak sadece 24-48 saat sürebilir ve sonuç ölümcül olabilir.