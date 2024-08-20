Vantilatörü o yöne çevirin, ev nasıl serinliyor görün... Klima olmayan çoğu kapalı alanda serinlemek için vantilatörler kullanılır. Bunca zamandır kullanılan vantilatörler meğer yanlış yöne çevirerek kullanılıyormuş. Kendinize doğru değil o tarafa doğru çevirin sizde farkı hemen görün.

Editör: Seda Yeşilyurt

Klima olmayan ortamların kurtarıcısı olarak görülen vantilatör klima kadar olmasa da bulunan ortamı serinletmede oldukça başarılı olan düşük maliyetli bir yöntemdir.

Dayanılmaz sıcaklarda imdadınıza koşan vantilatörler çeşitli yöntemler uygulanarak daha fazla soğutması sağlanırken sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir kullanıcının yaptığı videolu paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

İçerik üreticisine göre yıllardır vantilatörleri yanlış kullanmışız. Meğer kendimize çevirmek yerine o yöne doğru çevirmemiz gerekiyormuş ki ortamdaki sıcak hava dağılsın.

DOĞRU YÖN ORASIYMIŞ...

Kısa süre içinde binlerce kez izlenen videosunda kullanıcı vantilatörün yanlış yöne doğru kullanıldığını savunurken aslında doğru kullanımın pencere önünde ve dışarı dönük şekilde olduğunu savundu.

Odanızı nasıl serinleteceğinizi açıklayan içerik üreticisi "Yapmanız gereken şey pencerenizi açmak ve vantilatörünüzü dışarıya doğru çevirmek. Sıcak havayı odanın içinde itmek yerine, dışarıya doğru itmesi gerekiyor.” şeklinde vantilatörün yıllaradır kapalı ortamlarda yanlış kullanıldığını dile getirdi.

Videoyu izledikten sonra deneyen birçok kişi ise yöntemin başarılı olduğunu ve kesinlikle doğru kullanımının bu şekilde olduğunu onayladılar.