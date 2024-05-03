Vertigo nedir? Vertigo belirtileri ve tedavisi nedir? Vertigo hastalığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte vertigo hakkında bilmeniz gerekenler...

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Vertigo, kişinin kendisinin veya çevresinin dönmesi veya hareket ettiği hissi olarak tanımlanır.

Bu durum, iç kulaktaki denge organlarının veya beyinde dengeyi kontrol eden bölgelerin normal çalışmasında bir bozukluktan kaynaklanabilir.

Vertigo, baş dönmesi olarak da adlandırılabilir. Baş dönmesi genellikle iç kulak, beyin, gözler ve sinirler arasındaki koordinasyonun bozulması sonucu oluşur.

Baş dönmesi, kişinin kendini ya da çevresini dönüyormuş gibi hissetmesine neden olabilir ve bazen dengeyi kaybetme hissiyle birlikte gelir.

Baş dönmesi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir, bu nedenle bir doktora danışmak önemlidir.

Vertigonun belirtileri şunlar olabilir;

Dönme hissi

Kişi kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissedebilir. Bu his, genellikle ani bir şekilde ortaya çıkar.

Baş dönmesi

Kişi kendini hafif ya da şiddetli bir şekilde dönüyormuş gibi hissedebilir.

Denge kaybı

Kişi ayakta durmakta zorlanabilir veya düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Mide bulantısı ve kusma

Vertigo genellikle mide bulantısı ve kusmayla birlikte gelir.

Baş ağrısı

Vertigo atakları sırasında baş ağrısı yaşanabilir.

Vertigonun tedavisi, altında yatan nedenin belirlenmesine ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasına dayanır. Tedavi genellikle şu unsurları içerebilir;

İlaç tedavisi

Vertigo semptomlarını hafifletmek için kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilaçlar genellikle semptomları kontrol altına almak için antiemetikler (kusmayı önleyen ilaçlar), vestibüler baskılayıcılar (denge organlarının aktivitesini azaltan ilaçlar) veya kortikosteroidler gibi ilaçlar olabilir.

Fizyoterapi

Vertigonun bazı türleri, özellikle benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) gibi durumlarda fizyoterapi ile tedavi edilebilir. Bu terapi türü, özel baş ve vücut hareketleriyle iç kulakta bulunan kalsiyum kristallerinin doğru konumlandırılmasını sağlamayı amaçlar.

Hareket egzersizleri

Vestibüler rehabilitasyon, özel egzersizler ve teknikler kullanarak dengeyi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri

Bazı durumlarda belirli yiyeceklerden kaçınmak veya uyku düzenini düzenlemek gibi yaşam tarzı değişiklikleri vertigo semptomlarını hafifletebilir.

Cerrahi müdahale

Nadiren, özellikle Meniere hastalığı gibi belirli durumlarda, cerrahi tedavi seçenekleri düşünülebilir.