Viking - Başakşehir avrupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu heyecanı bu akşam Norveç’te yaşanıyor.
Temsilcimiz Başakşehir, serinin ilk ayağında Viking ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa’da başarı arayan turuncu-lacivertliler, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmenin peşinde.
Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Viking – Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
VİKİNG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İlk maç, 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Viking - Başakşehir maçı CANLI İZLE
MUHTEMEL 11’LER
Viking: Klaesson, Bjornshol, Vevatne, Roseth, Auklend, Hansen, Askildsen, Alte, Fuglestad, Kvia-Egeskog, Svendsen
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa.