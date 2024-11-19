Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Euroleague'deki son maçında deplasmanda Zalgiris'i 65-72 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Basketbolseverler Virtus Bologna ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 20 Kasım Çarşamba (yarın) günü saat 22:30'da başlayacak.

Unipol Arena'da oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor