Wednesday 2. sezon 2. kısım ne zaman? Kaç bölüm olacak?

Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Wednesday, 3 yıllık aranın ardından 2. sezonuyla geri döndü.

Tim Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği, Jenna Ortega’nın ise gotik tarzıyla hayat verdiği Wednesday Addams karakteri, izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi.

Dizinin 2. sezonunun ilk kısmı 6 Ağustos 2025’te yayınlandı. Karanlık atmosferi, esprili diyalogları ve gizem dolu hikâyesiyle dikkat çeken yapım, ikinci sezonunda da yüksek tempoyu koruyor.

İlk sezonunu 23 Kasım 2022’de izleyiciyle buluşturan dizi, bu kez toplamda 8 bölümle seyirci karşısına çıkacak.

İlk kısmı yayınlanan dizinin ikinci kısmı merak ediliyor. Peki, Wednesday 2. Sezon 2. Kısım ne zaman?

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Wednesday bu sezon iki parça halinde izleyiciyle buluşuyor. 1. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos tarihinde 4 bölüm olarak yayınlandı.

Wednesday 2. sezonun ikinci kısmı, 3 Eylül 2025’te platformdaki yerini alacak. İkinci kısımda da 4 bölüm yayınlanacak.