Wide Leg ne demek? Wide Leg kalıp nasıl olur?

Alışveriş yaparken, özellikle pantolon ya da jean kategorisinde sıkça karşılaştığımız terimlerden biri: "Wide Leg".

Etikette gördüğümüzde çoğu zaman modelin kesimini anlamaya çalışır, özellikle çevrimiçi alışverişte bu ifadeyi araştırma ihtiyacı hissederiz.

Peki "wide leg" ne demek? Wide leg kesim nasıl olur, kimlere yakışır? Buyurunuz...

WIDE LEG NE DEMEK

Wide leg ifadesi, İngilizcede "geniş paça" anlamına gelir. Bu tarz pantolonlar, kalçadan aşağıya doğru düz ya da hafif genişleyerek inen bol bir kesime sahiptir.

Vücuda yapışmayan yapısıyla hem konforlu hem de şık bir görünüm sunar.

Genellikle salaş, rahat ve havadar duruşuyla bilinir.

VÜCUT TİPLERİ

Wide leg pantolonlar, aslında hemen her vücut tipine uyum sağlayabilen çok yönlü parçalardır. Ancak doğru kombin ve kesimle kullanıldığında bazı vücut tiplerinde özellikle öne çıkar.

Boyunuz uzunsa, wide leg pantolonlar sizin için biçilmiş kaftan. Geniş paçalar bacak boyunu vurgular ve modern bir siluet yaratır.

Geniş kalçaları dengelemek ve bacaklarla uyumlu bir görünüm yakalamak için wide leg harika bir tercih.