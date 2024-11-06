Yabancı Damat’ın Mustafa’sını gören tanıyamıyor! Şimdilerde dalyan gibi bir delikanlı...

Türk televizyonlarının sevilen dizileri arasında ilk sıralarda yer alan Yabancı Damat izlenmeye devam eden nadir yapımlar arasında boy göstermeye devam ediyor.
Uzun yıllar önce reytingleri silip süpüren dizinin kadrosunda yer alan birçok oyuncu değişimleriyle zaman zaman sosyal medyada ilgi odağı haline geliyor.
Dizide şimdilerin usta isimleriyle birlikte rol alan genç oyuncular arasında yer alan Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
YAKIŞIKLILIĞI İLE HAYRAN BIRAKTI!
2004 ve 2007 yılları arasında televizyon ekranlarında yer alan Yabancı Damat’ın Mustafa Can’ı yakışıklılığıyla ilgi odağı oldu.
Şimdilerde 32 yaşında olan Ozan Uğurlu, müzik ile ilgilenen ve gözlerden uzak bir hayat tercih ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşırtıyor.