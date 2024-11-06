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Yabancı Damat’ın Mustafa’sını gören tanıyamıyor! Şimdilerde dalyan gibi bir delikanlı...

Yabancı Damat’ın Mustafa’sını gören tanıyamıyor! Şimdilerde dalyan gibi bir delikanlı... Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Yabancı Damat şimdilerde bile izlenmeye devam eden nadir yapımlar arasında yer alıyor. Severek izlenen dizide yer alan birçok oyuncu değişimleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Bakın dizide Mustafa karakterine hayat veren delikanlı şimdilerde ne halde...