Yahudilerin insanlık dışı "iğneli fıçı" geleneği! Çocukları yuvarlıyorlar... ABD'deki sinagog altında keşfedilen gizli tünelden kan donduran görüntüler çıktı. Beton dökülerek yok edilmek istenen tünelde bebek yatakları ve kan izleri görüldü. Bu durum ise akıllara "iğneli fıçı" yöntemini getirdi. Peki, iğneli fıçı nedir? Yahudilerin insanlık dışı geleneği ve detayları haberimizde...

ensonhaber.com

ABD'de bir sinagogda yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tünel, dünyanın gündeminde.

New York Polis Departmanı, 8 Ocak günü Brooklyn'in Crown Heights Mahallesi'ndeki 770 Eastern Parkway'de bulunan Yahudi merkezinde bulunan tünelleri kullanılamaz hale getirmek için harekete geçti.

Pandemi sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren yetkililer, genç Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı.

Merkezde eğitim gören Yahudi öğrenciler, tünelleri doldurmak için çağrılan inşaat ekiplerine ve polislere karşı direndi.

Yahudilerden 10'u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kan ve bebek izleri

Baskın sırasında tünellerde bulunan ve üzerinde kan lekeleri olduğu görülen yataklar ise tartışmaları şiddetlendirdi.

Aynı zamanda bir bebek puseti de bulundu.

Yahudiliğin Haşidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor.

Yasa dışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.

Yaşananlar, Yahudilerin Yahudi olmayan çocukların kanını almak için kullandığı ‘iğneli fıçı’ geleneğini gündeme getirdi.

İğneli fıçı geleneği nedir, nasıl ve neden uygulanır haberimizde...

İğneli fıçı geleneği

Rivayete göre Yahudiler, kaçırdıkları Yahudi olmayan çocukların kanlarını almak için iğneli fıçılar kullanırdı.

Çocuğu iğneyle kaplı fıçının içine canlı canlı kapatan hahamlar, ardından fıçıyı dakikalarca yuvarlarlar. Daha sonra fıçının dibinde bulunan musluk açılır ve toplanan kan ayinlerde kullanılmak üzere ayrılırdı.

Aynı zamanda "Pessah" denilen Mayasız Bayramı'nda yenilen mayasız ekmeklere karıştırılırdı.

Pessah Bayramı dönemlerinde, Avrupa'da binlerce çocuğun kaybolduğu bildirilmiştir.

Tevrat'tan alıntılar

"İşte benden ve miras olarak sana milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın." (Bozulmuş Tevrat, Mezmurlar Bölümü 2/8-9)

"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla." (Bozulmuş Tevrat, Yeremya Bölümü, 12/3)

"Et yiyin ve kan için yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz...sarhoş oluncaya kadar kan İçeceksiniz." (Bozulmuş Tevrat, Hezekiel Bölümü, 39/18-19)

"Şimdi git... onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana kadar hepsini Öldür." (Bozulmuş Tevrat, 1. Samuel Bölümü, 15/3)