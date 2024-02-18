Yeni dönem başlıyor: Trafikte dengeler değişiyor… Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası alanında önemli bir adım atılıyor. Yeni dönem yarın başlıyor. İşte, yeni dönem hakkındaki tüm detaylar…

ensonhaber.com

Milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortası alanında önemli bir değişiklik için adım atılıyor. Riskli sürücülerin poliçe temininde yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yeni bir sistem geliştirildi.

Geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" sistemi, yarından itibaren hayata geçiyor.

Atılan bu yeni adımla birlikte, sürücülerin poliçeye kısa sürede ulaşması hedeflenirken, aynı zamanda teklif vermeyen şirketlerin tespitinin de kolaylaşması sağlanacak.

Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde oluşturulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda işleyecek olan platform, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliğini zorunlu kılarak sisteme entegrasyon sağlıyor.

Aşamalı süreç imkanı sunuyor…

Platform, sürücülerin poliçe teminine yönelik iki aşamalı bir süreci içeriyor. İlk aşamada, acenteler halihazırda anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacaklar.

Eğer bu süre içinde teklif alınamazsa, ikinci aşamaya geçilecek ve diğer sigorta şirketlerinden teklif alma imkanı sağlanacak. Bu süreçte teklif vermeyen veya poliçeyi gün sonuna kadar düzenlemeyen şirketlerin durumu, poliçe düzenlemekten kaçınma olarak değerlendirilecek.

Platformun devreye alınmasıyla birlikte, acentelerin işleri kolaylaşacak ve sürücülerin poliçe temini sürecinde yaşanan sıkıntılar azalacak. Ancak, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerindeki detaylar ve olası sorunlar sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilecek ve çözümü için gerekli adımlar atılacak.