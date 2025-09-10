Yeni emeklilik sistemi "TES" başlıyor: Maaştan kesilecek! İşte kuralları...

Emeklilik, her çalışanın hayali...

Ancak emekli olma sürecine dair bilgiler, süreç içerisinde değişebiliyor.

Bu noktada da, "emeklilik sistemi" hakkında detaylar sıklıkla gündemde yer alıyor.

Şimdiler de ise gündemde "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" var.

"TES" olarak aktarılan bu sistem, 2026 yılının ikinci çeyreğinde uygulamaya alınacak.

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini destekleyici nitelikte tasarlanan TES, çalışanların emeklilikte daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasını hedefliyor.

Peki; TES nedir, nasıl işleyecek? İşte, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve detaylar...

TES NEDİR

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, mevcut emeklilik maaşına ek gelir sağlayacak yeni bir modeldir.

Çalışan, işveren ve devlet katkılarının birleşmesiyle ikinci bir emeklilik geliri hedefleniyor.

Söz konusu sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak.

BES İLE FARKI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak çalışanların zorunlu şekilde birikim yapmalarını esas alan ve bu kapsamda maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngörülüyor.

Çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyle aynı oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek.

İki rakamın toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek.

BES'te yalnızca 45 yaş altı çalışanlar otomatik olarak katılırken TES’te ise tüm çalışanlar için katılım zorunlu sayılacak.

TES EMEKLİLİĞİ

Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak.

TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.