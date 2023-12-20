Yeni miras kuralları: Her evlat aynı değil! En büyük payı almak için...

Türkiye'de miras davaları ciddi bir oranda...
Mahkemelerde aktif dosyaların önemli bir bölümünü, ebeveynin vefatı ya da yaşlılık durumunda yaşanan miras tartışmaları oluşturuyor.
Kardeşler arasında miras konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için mahkemeye başvurulurken, istisnai durumları düzenleyen yeni değişiklikler hayata geçmeye devam ediyor.
Halihazırda yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu, cinsiyet, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın ebeveynin vefatı halinde varlıklarının tüm kardeşler arasında eşit dağılımını öngörüyor.
Ancak istisnai durumlarda bazı evlatlar mirastan daha yüksek pay alabiliyor.
Öte yandan bazı evlatların mirastan hiçbir hak elde edemediği durumlar da dahil edilmekte.
"Hayırlı evlat" payı
Mirasa konu olan mal varlığının sahibi ebeveynin yaşlılık durumunda bakım işlemlerini üstlenen, halk arasında 'hayırlı evlat' olarak anılan evlatlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren uygulamalar, yeni düzenlemeler sonrasında kanunen de uygunluk taşır hale geldi.
Onlara miras yok
Türk Medeni Kanunu 510. Madde hükmü uyarınca, bazı çocuklar mirastan çıkarılabilir.
Sebepleri arasında miras bırakanın ölümüne sebep olma veya aile hukukundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeme sayılabilir.