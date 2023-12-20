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Yeni miras kuralları: Her evlat aynı değil! En büyük payı almak için...

Yeni miras kuralları: Her evlat aynı değil! En büyük payı almak için... Miras paylaşımındaki yeni düzenlemeye göre "hayırlı" ve "hayırsız" evlat arasındaki pay farklılık gösterecek.