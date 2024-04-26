Yeni müfredat: Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatı 2024

Türkiye'nin eğitim sistemi, uzun süredir beklenen değişikliklere hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılında başlayacak olan müfredat değişikliğinin ayrıntılarını yakında açıklayacak. Bu önemli değişiklikle birlikte, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlayan bir dizi yenilik hayata geçirilecek.
Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun bir çalışma sürecinin ardından üzerinde titizlikle çalışılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatın kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.
Peki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 2024 nedir, yürürlüğe girdi mi? Maarif modeli içeriği nedir? İşte detaylar...
Maarif ne demek?
Maarif kelimesi Osmanlı döneminde milli eğitim için kullanılan ve kültürel sosyal olarak ilim anlamına gelmektedir.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Nedir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir üzerinde çalışılan ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla anılan yeni müfredatın ana felsefesini açıkladı.
Bakan Tekin, müfredatların belirli aralıklarla revize edilmesinin önemine vurgu yaparak, dünyadaki gelişmelerin ve bilgiye erişim kaynaklarındaki kolaylıkların göz önünde bulundurulmasının gerekliliğine işaret etti.
Müfredatta okuryazarlık konusundaki yeniliklere de değinen Tekin, "Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirledik" dedi.
Bakan Tekin, ders sürelerinde kısalma olmayacağını ancak müfredatta sadeleşme yapıldığını belirtti..