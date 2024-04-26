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Yeni müfredat: Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatı 2024

Yeni müfredat: Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatı 2024 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Müfredatımız dolayısıyla bu iki eksene oturuyor. Yeni müfredatın ismi bu sebeplerle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımlandı" açıklamasında bulundu. Peki, Maarif modeli nedir? Maarif modeli içeriğinde neler var? İşte yeni müfredat...