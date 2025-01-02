Yağmur Dinç

2025 yılı ile birlikte yeni bir nesil ile tanışıyoruz: Beta...

Geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettiren "Z" kuşağının pabucunu dama attıracak kadar iddialı bir kuşaktan bahsediyoruz.

Teknoloji ile büyüyen değil; direkt teknolojiye doğan bebekler, geleceğin neslini oluşturacak.

Onlar için akıllı telefonlar, tabletler ve yapay zekâ destekli sanal asistanlar hayatın doğal bir parçası.

İşte beta kuşağı hakkında merak edilenler...

BETA KUŞAĞI HANGİ YILLAR

2025-2039 yılları arasında doğanların bu kuşak içinde değerlendirileceğini ve 2035 itibarıyla Beta Kuşağı'nın dünya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturacağını açıklandı.

Beta kuşağı, ardından ise Gama ve Delta kuşakları gelecek.

BETA KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ

Beta Kuşağı, yapay zeka (AI), artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir dünyada büyüyecek.

Dijital okuryazarlık onlar için temel bir beceri olacak.

Geleneksel 9-5 iş modeli yerine daha esnek, hibrit ve serbest çalışma sistemlerine alışık olacaklar.

Eğitim sistemlerinde bireyselleştirilmiş ve AI destekli öğrenim yöntemleri ön planda olacak.

Dijital detoks ve mindfulness gibi kavramlar daha yaygın hale gelecek.

Değişimi bir tehdit değil, bir fırsat olarak görme eğiliminde olacaklar.

Sadece yerel sorunlarla değil, küresel meselelerle de ilgilenecekler.