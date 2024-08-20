Yeni Tiktok Trendi: Göze Bal Damlatmak! Etkileri Şaşırttı... Tiktok'ta yeni trendler arasında göze bal damlatmak dikkat çekti. Göze bal damlatılıp damlatılmayacağı konusundaki endişeler ise arttı. Peki, göze bal damlatılır mı? İşte yanıtı!

Editör: Yağmur Dinç

Sosyal medyada birçok kullanıcı Jimerito çiğ balını gözdeki mukusu temizleyerek görme problemlerine çözüm sunduğunu iddia ediyor.

Ancak, bu tedavi yönteminin acılı olabileceği ve bazı TikTok videolarında göz damlalarının kullanılmasının ardından kullanıcıların acı çektiği de gözlemleniyor.

Özellikle, Jimerito balının doğrudan uygulanması yerine ılık suda eritilerek göz yıkama şeklinde kullanılması öneriliyor.

New York Post'un haberine göre, bir TikTok kullanıcısı ise çiğ balın etkisini şöyle açıkladı:

"Ham Jimerito balı, hasarlı dokuları yeniden oluşturmaya yardımcı olan çeşitli amino asitler içerir. Doktorlar bunu size asla söylemezdi. Ancak insanlar tek bir kullanımdan sonra uçuşan cisimleri yok ettiklerini bildirdi. Göze küçük bir damla damlattığınızda, gözyaşı kanallarınızı uyararak gözlerinizin arkasındaki mukusu temizlemeye yardımcı oluyor.”

Peki, göze bal damlatılır mı? Detaylar...

GÖZE BAL DAMLATILIR MI

Göz, son derece hassas bir organ olup, bal gibi maddeler gözde istenmeyen mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Bu da göz enfeksiyonlarına yol açabilir.

Bal, gözde tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu, gözlerde yanma, kaşıntı ve kızarıklığa yol açabilir.

Gözün üzerine doğrudan bal damlatmak, görme problemlerine ve gözün düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Baldan faydalanmanın en iyi yolu, tüketmektir.