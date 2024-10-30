Yeni trafik levhası çıktı: Bakın ne anlama geliyor

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Fransa’da yakın zamanda kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası gündeme geldi. Birçok levhada yapılan değişiklikler ya da kullanıma yeni başlanan levhalar arasında eklenen yeni levha dikkat çekti.

Fransa’nın belirli şehirlerinde bulunan otoyollarındaki yerini alan “Beyaz Elmas” levhası trafikte kafa karışıklıklarına sebep oluyor.

İlk olarak Lyon, Grenoble ve Strazburg gibi şehirlerde kullanıma giren bu sistem, batı Fransa’da Nantes ve Rennes şehirlerinde de kullanıma başlanmaya hazırlanıyor.

Uygulamada yeni olan levha mavi zemin üzerine beyaz baklava şeklinde otoyol kenarlarında yer alan levhanın anlamı ise araştırılmaya başlandı.

UYMAYANA CEZA!

Kullanımı giderek yaygınlaşan trafik levhası, trafikte belirli şeritlerin özel araç gruplarına ayrıldığını ifade ediyor. Bununla birlikte trafikteki tıkanıklığı azaltmak ve karbon salınımını düşürmek için araç paylaşımını teşvik etmek amaçlanıyor.

Beyaz elmas işaretinin bulunduğu şeritler; en az iki yolcu taşıyan araçlara, Crit’Air 0 etiketine sahip tamamen elektrikli veya hidrojenle çalışan çevre dostu araçlara, toplu taşıma araçlarına ve yolcusu olmayan taksilere ayrıldı. Hibrit araçlar ise bu şeridi tek yolcuylasa kullanamıyor.

Amacının, trafik yoğunluğunu azaltarak yolculuk sürelerini kısaltmak ve çevresel etkileri en aza indirgemek olarak açıklanan levhaların bulunduğu konumlarda ihlallerin önlenmesi için termal kameralar yolcuların sayısını tespit ediliyor ve kurallara uymayan sürücülere 135 Euro’ya kadar para cezası uygulanıyor.

Bu yeni trafik işaretinin amacı, trafik yoğunluğunu azaltarak yolculuk sürelerini kısaltmak ve çevresel etkileri en aza indirgemek olarak açıklanıyor.