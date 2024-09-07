Yeni trafik levhası: İşte anlamı İspanya'da R-120 adı verilen yeni trafik levhaları yürürlüğe girdi.

Editör: Yağmur Dinç

Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkelerin trafik uygulamalarında değişiklikler başladı.

İlk olarak İspanya'da ortaya çıkan yeni tabelaların, yakında diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de de görülmesi bekleniyor.

Ülkenin birçok karayolunda görülmeye başlanan yeni trafik levhaları sürücülerde kafa karışıklığına neden oluyor.

UYMAYANA CEZA

İspanya hükümeti, vatandaşlara yönelik mesajında "Düşük emisyonlu bölgeye özel bir etiket olmadan giren sürücüler ağır para cezaları alacaktır. Yeni tabelanın getirilmesi, zararlı emisyonları azaltma ve temiz enerji kaynaklarını destekleme planının bir parçasıdır " denildi.

R-120 işareti, sürücülere bazı arabaların taşıdıkları çevresel rozet veya diğer çevresel faktörler nedeniyle belirli alanlara girmesine izin verilmediğini gösterir.

Bu tabelalara aykırı davranan sürücüler ise ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak.