Yeşil Pasaport nedir? Yeşil Pasaport kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıklamasının ardından yeşil pasaport hakkında aramalar hız kazandı. İşte Yeşil Pasaport hakkında merak edilenler..

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Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğinin açıklanmasının ardından yeşil pasaport hakkında aramalar hız kazandı.

Yeşil pasaportlar, bir ülkenin resmi kurumları tarafından verilen ve sahiplerine seyahat özgürlüğü sağlayan özel bir pasaport türüdür.

Yeşil pasaportlar, sahiplerine diplomatik ayrıcalıklar ve belirli ülkelerde vize muafiyeti gibi avantajlar sunabilir.

Peki, Yeşil Pasaport nedir? Yeşil Pasaport kimlere verilir? İşte merak edilenler...

Yeşil Pasaport nedir?

Yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir.

Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar. Sadece uçak bileti alıp check-in işlemi gerçekleştirip farklı bir prosedürü yerine getirmek zorunda kalmadan seyahat edebilirler.

Yeşil Pasaport kimlere verilir?

Yeşil pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.